الجيش الإسرائيلي يكتشف نفقا رابعا من الأراضي اللبنانية

القدس / أسامة الغساني / الخليج 365

أعلن الجيش الإسرائيلي الأحد، الكشف عن نفق رابع ادعى أنه يعود لمنظمة حزب الله اللبنانية شمالي البلاد.

وقال الجيش في بيان على " تويتر"، إن جنوده تمكنوا من العثور على نفق هجومي إضافي يمر من الأراضي اللبنانية إلى إسرائيل، وسيطر الجيش على مسار النفق ولم يعد يشكل أي تهديد. وتم إبلاغ المسؤولين ذوي الصلة عنه".

وأضاف الجيش أنه "تم تفخيخ النفق مثلما تم تفخيخ الأنفاق السابقة، وكل من يدخل فيه من الأراضي اللبنانية سيعرض حياته للخطر. وسيعمل الجيش على فحص مساره".

وحمل في بيانه الحكومة اللبنانية المسؤولية عن الأنفاق التي يتم حفرها، معتبرا ذلك خرقا لقرار مجلس الأمن رقم 1701.

وينص القرار الصادر بعد حرب عام 2006 على وقف تام للأعمال القتالية بين حزب الله وإسرائيل، ويطالب الحكومة اللبنانية ببسط سيطرتها على جميع الأراضي اللبنانية.

ولم يصدر أي تعليق على الفور عن الحكومة اللبنانية أو عن منظمة حزب الله على الإعلان الإسرائيلي اليوم.

وأعلن الجيش الإسرائيلي قبل نحو أسبوعين انطلاق عملية أطلق عليها اسم "درع الشمال" للكشف عن وتدمير أنفاق يقول إن حزب الله حفرها أسفل المنطقة الحدودية.