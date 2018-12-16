الطائف.. وفاة 4أشحاص و3 إصابات إثر تصادم مروع

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صحيفة الخليج الالكترونية
توفى 4 أشخاص وأصيب 3 آخرون في حادث تصادم مرور عنيف بين مركبتين على طريق تربة، وتحديدًا أمام تقاطع غزايل جنوبي الطائف.
وأوضح المتحدث باسم الهلال الأحمر في الطائف، شادي بن عابد الثبيتي، أن غرفة العمليات بالمنطقة وجهت 3 فرق إسعافية، وفرقة من “الصحة” بقيادة القائد الميداني بدر الحارثي.
وأوضح أنه عند وصول أول فرقة اتضح أن بالموقع 7 إصابات، منها 4 وفيات، فيما تبقى ثلاث إصابات قُدرت حالتها بالمتوسطة.
وعلى الفور تم التعامل مع الإصابات، وتقديم الخدمة الإسعافية لها، ونقلها بعد التنسيق إلى مستشفى قيا العام جنوب شرقي المحافظة.
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