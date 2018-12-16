شكرا لقرائتكم خبر عن الكمالي: نأمل ألا يتراجع الحوثيون عن تنفيذ الاتفاق الموقع في السويد والان مع التفاصيل

قال عضو الوفد اليمني الحكومي في مفاوضات السويد، الدكتور حمزة الكمالي، بشأن توقعاته بتراجع الحوثيين لا أستبعد أي شيء، ولكننا نأمل خيرا، وأن لا يتراجع الحوثيون عن تنفيذ الاتفاق الموقع في السويد، وسترعاه الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، حتى لا يتراجع أي طرف.

وبين في تصريحات إعلامية، إن عودة الحديدة إلى السلطات الشرعية، تعتبر إنجازا كبيرا، حيث ستبقى الحديدة ممرا آمنا للمساعدات الإنسانية، وسيتم إزالة أي عوائق أو عقبات تمنع تنفيذ ذلك.

وأوضح الكمالي إن وفد الحكومة الشرعية سلم لمكتب المبعوث الأممي قائمة أولية بأسماء 8200 شخص من المعتقلين لدى ميليشيات الحوثي، والقائمة غير نهائية والمعلومات تشير إلى أكثر من 18 ألف اسم قابل للتجديد والإضافة، وشملت القوائم على رأسهم المذكورين بالقرار الأممي والصحفيين والناشطين وأبناء الطائفة البهائية، إضافة إلى المعتقلين من أسرة صالح والمؤتمر الشعبي العام، وتم الاتفاق على موعد في 19 يناير المقبل، لبدء عمليات التسليم وستكون في مناطق سيئون وصنعاء، وحتى موعد الإفراج عن الدفعة الأولى من الأسرى والمعتقلين تم الاتفاق على تحديد 15 يوما، لتبادل المعلومات حول الكشوفات المُسلّمة، وذلك ضمن مراحل طويلة من العمل على هذا الملف.

آليات تنفيذ الاتفاق

وحول آليات تنفيذ الاتفاق، قال الكمالي إن هناك عدة جهات ستكون راعية لها، ومنها الصليب الأحمر والأمم المتحدة، للمساعدة في تنفيذه على أكمل وجه، لأننا نريد أن يخرج جميع المعتقلين اليمنيين الوطنيين من السجون، ونحن مع خروج كل المعتقلين والمختطفين، بعيدا عن أية شروط في خروجهم، لأنه من حق أي إنسان العيش حياة كريمة بعيدا عن الاعتقال، وإن خروجهم هو حصولهم على حريتهم وإنسانيتهم، والحكومة اليمنية تسعى بكل جهد للعمل على هذا الاتفاق.