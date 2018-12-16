شكرا لقرائتكم خبر عن ” العمل ” توضح تفاصيل الأجر في برنامج حماية الأجور والان مع التفاصيل

أوضحت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، اليوم الأحد، تفاصيل الأجر في برنامج حماية الأجور، وذلك ضمن حملتها التوعوية للتحديثات على النظام.

وقالت الوزارة عبر حسابها الرسمي على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” أن تفاصل الأجر في البرنامج هي: الأجر الأساسي، بدل السكن، البدلات الأخرى، الحسميات والإجمالي.

وأشارت ” العمل ” إلى أنه لابد أن يساوي الإجمالي مجموع تفاصيل الأجر، كما في حال وجود خصومات أو علاوات وبدلات تضاف في الخانات المناسبة دون تغير في مقدار الأجر الأساسي.