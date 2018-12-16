شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: التطعيم ضد الأنفلونزا يحمي مرضى القلب من الموت المبكر والان مع التفاصيل

أكدت دراسة دنماركية حديثة أن التطعيم بلقاح مضاد للأنفلونزا يقلل خطر الموت المبكر للمصابين بفشل في القلب أو مشكلات خاصة بالأوعية مقارنةً بنظرائهم .

وأجريت الدراسة على أكثر من 134 ألف مريض مصابين بفشل في القلب؛ فيما بين عامي 2003 و2015، مع بقاء نصف المرضى في الدراسة لفترة 3.7 سنة على الأقل .

وأكد الباحث بجامعة كوبنهاجن “دانييل مودين ” الذي ترأس الدراسة أن الحصول على حقنة واحدة على الأقل ضد الإنفلونزا كان مرتبطاً بتراجع بنسبة 18% في خطر الموت المفاجئ .

وأضاف أن هناك علاقة قوية بين تواتر التطعيم السنوي والتطعيم وترجع خطر الوفاة المبكرة .