شكرا لقرائتكم خبر عن 75 جهة حكومية بالشارقة تستشرف مشاريعها في 2019 والان مع التفاصيل

اختتمت دائرة المالية المركزية بالشارقة، ملتقاها المالي الدوري الرابع للعام الجاري، والذي ركز على مناقشة مكتسبات عام 2018، واستشراف فرص العمل والمشاريع المتوقعة خلال 2019.

واستعرض الملتقى، الذي حضره نحو 120 مشاركاً يمثلون 75 جهة حكومية في الإمارة، العديد من الموضوعات المهمة لعمل الجهات الحكومية المشاركة، مثل الحساب الختامي وإجراءات إقفال الحسابات الختامية لعام 2018، والرواتب وترتيباتها، والتحديات التي واجهتها الجهات الحكومية فيما يتعلق بتطبيق ضريبة القيمة المضافة، إضافة إلى دليل الإجراءات المالية والنشرات التعريفية لبنوده، إلى جانب التحضيرات للدورة الثالثة من جائزة الأداء المالي.

وقال حسن باشا مدير مكتب دعم القرار في الدائرة "شكل الملتقى فرصة مثالية للمسؤولين الماليين في الجهات الحكومية للاطلاع على أفضل الممارسات، والتعرف على مستجدات الشؤون المالية لحكومة الشارقة، إلى جانب مناقشة التحديات المرتبطة بتطبيق الإجراءات المالية، خصوصاً ضريبة القيمة المضافة، واستعراض سبل التغلب عليها".

وتنظم دائرة المالية المركزية بالشارقة، الملتقى بشكل دوري، تتويجاً وتكملة للأنشطة المشتركة بين المالية والدوائر لتعزيز أداء مالي متميز ومتناغم، واتساقا مع خططها الاستراتيجية الحالية والمستقبلية.