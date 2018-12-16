شكرا لقرائتكم خبر عن بيع نسخة أصلية من رواية "جانب منازل سوان" بمليون و510 ألف يورو في مزاد والان مع التفاصيل

بيعت النسخة الأصلية من كتاب "جانب منازل سوان" للكاتب الفرنسي مارسيل بروست (1871-1922) بمليون و510 آلاف يورو، وهو مبلغ قياسي لكتاب أصليّ باللغة الفرنسية، بحسب ما أعلنت دار "سوذبيز" للمزادات.

ويعود الرقم القياسي السابق لشارل بودلير (1821-1867)، الذي تم بيع كتابع عام 2009 بمبلغ 775 ألف يورو.

وكان الثمن المُقدَّر لنسخة بروست التي كانت ضمن مجموعة بيار بيرجيه المُوَزَّعة على المزادات، يتراوح ما بين 600 ألف يورو و800 ألف.

وحقق المزاد الـ4 لكتب بيار بيرجيه 8 ملايين و100 ألف يورو في المجموع، أي ضعف ما كان مُقدَّرا في البدء.