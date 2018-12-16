شكرا لقرائتكم خبر عن جائزة بن راشد للتسامح: الإمارات شريك أساسي في إحلال السلام العالمي والان مع التفاصيل

أكد خليفة الشاعر السويدي أمين عام جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للتسامح بالإنابة أن إعلان الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة 2019 عاما للتسامح خطوة هامة ستسهم في إرساء التسامح كمنهج وتوطده كقيم وتكرس العمل به كممارسة مجتمعية لتشهد الإمارات خلال العام المقبل المزيد من الانجازات في هذا الإطار.

وأضاف السويدي - في تصريح له بهذه المناسبة - أن نهج الإمارات كان دوما وما يزال وسيبقى قائما على الاعتدال والتسامح الأمر الذي جعل الدولة منارة للأمن والسلام ..داعيا الجهات والمؤسسات كافة لا سيما التعليمية والإعلامية والدينية إلى دعم هذا الإعلان.

وتابع أن الإمارات جسدت أسمى معاني التسامح والتعايش وهي في كل خطوة تخطوها تؤكد أنها شريك أساسي في إحلال السلام العالمي ولها إسهامات واضحة في مجال نبذ العنف والتطرف يستشعرها ويتلمسها القاصي والداني وعززت هذه الشراكة بإعلان 2019 عام التسامح .

وأكد أن النهج الذي تسير عليه القيادة الرشيدة لدولة الإمارات جعلها واحة للأمن والسلام والتعايش ..مشيرا الى الالتزام التام والإيمان المطلق بحق الشعوب للعيش بأمن وسلا ..وقال إن الجائزة حريصة على التعاون مع جميع المؤسسات لما فيه مصلحة الوطن ..منوها بالجهود التي بذلتها الجائزة لترسيخ نهج الشراكة وحشد المساندة المجتمعية لرسالتها.