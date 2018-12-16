شكرا لقرائتكم خبر عن طقس المملكة.. توقعات بهطول أمطار على هذه المناطق والان مع التفاصيل
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في المملكة العربية السعودية، اليوم الأحد، 16 كانون الأول، 2018 بمشيئة الله تعالى؛ نشاط للرياح السطحية على: (الحدود الشمالية ، الجوف ، حائل ، المدينة ،مكة ، الرياض والقصيم ).
فيما تكون السماء غائمة جزئياً وفرصة تكون السحب الرعدية الممطرة على: (تبوك ، الجوف ،الحدود الشمالية) وكذلك على المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية المملكة.
ويوم أمس شهدت مكة والرياض والطائف أمطارا رعدية بين المتوسطة والخفيفية.
وشهدت معظم مناطق المملكة، خلال الأيام الماضية، أمطارا رعدية غزيرة.
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