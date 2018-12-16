شكرا لقرائتكم خبر عن مغني الراب بيتبول يضع بصماته بقاعة "تشاينيز ثياتر" في هوليوود والان مع التفاصيل

ترك مغني الراب الأمريكي من أصل كوبي بيتبول، بصماته في الإسمنت، الجمعة، في قاعة "تشاينيز ثياتر" التي تعد من صالات السينما التاريخية في جادة هوليوود.

وشارك بيتبول، واسمه الحقيقي أرمندو بيريز، في هذه المراسم إلى جانب الممثل جون ترافولتا وعائلته التي خصها بهذا التكريم.

وطبع مغني الراب الأمريكي بصمات يديه ورجليه على الإسمنت في قاعة "تشاينيز ثياتر".





وقال المغني البالغ من العمر 37 عاما: "ما كنت لأكون هنا لولا جدتي وعمتي ووالدتي، هذه البطلة الخارقة، ولولا جهود والدي وكل العائلة التي كافحت كي أولد هنا في الولايات المتحدة".

وتزامنت هذه المراسم مع صدور الأغنية الجديدة لبيتبول التي تندرج ضمن موسيقى فيلم "أكوامان" وتحمل عنوان "أوشين تو أوشين".

وستنقل بصمات بيتبول إلى فرع جديد لصالة "تشاينيز ثياتر" سيفتتح في سان دييجو على بُعد نحو 200 كيلومتر من لوس أنجلوس.

وبيعت أكثر من 70 مليون أغنية من أعمال بيتبول و6 ملايين أسطوانة من ألبوماته، وشوهدت الأشرطة المصورة لأغانيه أكثر من 10 مليارات مرة عبر منصة "يوتيوب".

واختار الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" المغني لتسجيل النشيد الرسمي لدورة عام 2014 من كأس العالم مع جنيفر لوبيز وكلاوديا ليتي.