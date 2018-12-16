شكرا لقرائتكم خبر عن فيسبوك تضيف مميزات جديدة إلى شاشتها "بورتال" والان مع التفاصيل
دعمت شركة فيسبوك شاشتها الذكية "بورتال" بمميزات جديدة، في محاولة لرفع مبيعاتها بعد تقليل سعرها.
وكانت الألعاب الإلكترونية من بين تلك المميزات التي أضيفت إلى جهازي بورتال وبورتال بلس اللذين يسمحان بالتواصل المرئي، بالإضافة إلى متصفح للإنترنت، وإمكانية التحكم في الشاشة خلال إجراء المكالمات.
ولعشاق الموسيقى أضافت الشركة أيضا إمكانية مشاركة الموسيقى في المكالمة مع الشخص الموجود على الطرف الآخر منها.
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