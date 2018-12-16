شكرا لقرائتكم خبر عن اعتراف قطري بخروج الأموال في العام 2017 والان مع التفاصيل

ضخّت مؤسسات القطاع العام القطري، التي تشمل صندوق ثروتها السيادي، أكثر من 40 مليار دولار في البنوك القطرية في الأشهر الأولى التي أعقبت المقاطعة، وذلك بهدف مساعدة القطاع المصرفي على مواجهة تأثير خروج الأموال

وأكد وزير المالية القطري علي شريف العمادي، في منتدى في الدوحة، أن اقتصاد قطر شهد خروجاً للأموال في العام الماضي 2017، وفق ما نشرته وكالة رويترز.

ووفق متابعة "اليمن العربي"، دفعت المقاطعة إلى خروج استثمارات ورؤوس أموال من بورصة قطر خلال الأشهر ال18 الماضية، بحثاً عن أسواق أكثر استقراراً من سوق الدوحة المرتبكة، بفعل عوامل سياسية واقتصادية.ووفق بيانات رسمية، تراجعت السياحة الوافدة إلى قطر، بنسبة بلغت 24% خلال الأشهر العشرة الماضية، مقارنة بالفترة نفسها من 2017.

وشكّلت بيانات حديثة أوردتها رويترز، الأسبوع الجاري، صدمة في سوق الطاقة القطرية، بتجاوز أستراليا قطر، لتصبح أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم. وقفزت صادرات أستراليا إلى ما يزيد على 15% مقارنة بشهر أكتوبر، بينما تراجعت صادرات قطر 3% .