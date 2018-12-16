شكرا لقرائتكم خبر عن القديمي: المليشيا الحوثية تعرف أنها مغادرة الحديدة ولهذا تنهب وتُخرب والان مع التفاصيل

قال وكیل محافظة الحدیدة ولید القدیمي، إن الملیشیا تعرف جیداً أنھا ستغادر میناء ومدینة الحدیدة ولذا تقوم بعملیات نھب وتجریف وتخریب الموانئ.

وأكد القديمي في تصريحات نشرتها صحيفة "عكاظ" الصادرة اليوم الأحد" أن ھذه لیست جدیدة على الحوثي".

ولفت القدیمي إلى أن الملیشیا لا تزال مستمرة في قصف الأحیاء السكنیة في مدیریتي التحیتا وحیس جنوب الحدیدة رغم الاتفاق والھدنة

وقال الحوثیین یعتقدون أنھم بنھب المیناء وتدمیر المؤسسات في المدینة یعیقون عمل الشرعیة والتحالف العربي، مؤكدا أنھ اعتقاد خاطئ فنحن جاھزون في السلطات المحلیة وبدعم أشقائنا لتجاوز ھذه التحدیات.

وكشفت مصادر في ھیئة موانئ البحر الأحمر أمس (السبت) نھب الحوثیین معدات وبضائع مملوكة لتجار ومستثمرین كانت في طریقھا للشحن والنقل من میناء الحدیدة، بعد یومین من اتفاق وقف إطلاق النار.

وقالت المصادر في تصریحات إلى «عكاظ»: «ھناك عمل مكثف تقوم بھ الملیشیا منذ أمس الأول داخل میناء الحدیدة وعقب وصول الوفد الانقلابي إلى صنعاء، إذ تعمل على نھب المخازن والأجھزة والمعدات وممتلكات التجار ومواد غذائیة ومستلزمات طبیة وغیرھا، ونقلتھا على متن شاحنات إلى صنعاء».

وأكدت أن الملیشیا لا ترید أن تسلم المیناء إلا مدمرا ومنھوبا ویحتاج إلى إعادة تأھیل مجدداً.

وطالب موظفون في المیناء المجتمع الدولي والشرعیة بالتحرك العاجل لوضع حد لتلك الانتھاكات التي تكرس تعطیل المیناء.