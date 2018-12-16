شكرا لقرائتكم خبر عن «مكافحة المخدرات» تدعو للإبلاغ عن مروِّجي المخدرات بـ«طريقة سهلة» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

بثت مديرية مكافحة المخدرات، رسالة توعوية للمواطنين والمقيمين عبر رسالة نصية sms، تلقتها هواتفهم مساء اليوم، تقدم طريقة بسيطة للإبلاغ عن المروجين.

وحملت الرسالة، “أخي المواطن والمقيم.. مروِّجو المخدرات ينشطون أيام الامتحانات، وواجبنا الإبلاغ عنهم بالاتصال على رقم 995، وسيتم التعامل مع البلاغ بكل سرية. مع تحيات المديرية العامة لمكافحة المخدرات”.

يأتي ذلك تزامنًا مع انطلاق فترة الاختبارات غدًا للطلاب والطالبات؛ إذ الخليج 365 المديرية العامة لمكافحة المخدرات توعيتهم بأخطار المخدرات وأضرارها، وتحذيرهم ممن يروج لها، واستغلال فترة الاختبارات لنشرها.