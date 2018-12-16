شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة مواطن في مسبح شاليه بجازان بعد إنقاذ ابنتيه من الغرق والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

توفي مواطن، يعيش في جازان، إثر محاولته إنقاذ اثنتين من بناته من الغرق في مسبح داخل أحد الشاليهات.

وحاول شيخ عريفة قبيلة الحريصي، أحمد علي جبران شراحيلي؛ إنقاذ ابنتيه من الغرق في المسبح بعد سقوط إحداهما ولحقتها الأخرى، وبعد خروجه من المسبح، وسؤاله عنهما شعر ببعض التعب، وتمّ نقله إلى المستشفى.

وقالت مصادر، “إن القلب والدماغ توقفا قبل أن يفارق الشيخ الحياة، أمس السبت”، موضحة أن جثمان “شراحيلي”، سيوارى الثرى، غداً الاثنين، في إسكان الروان بمحافظة العارضة- شرقي المنطقة.