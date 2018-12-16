"السترات الصفراء" يواصلون التظاهر للأسبوع الخامس وسط إجراءات أمنية مشددة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أصحاب السترات الصفراء في باريس - أرشيفية
استأنف أصحاب "السترات الصفراء" مظاهراتهم للأسبوع الخامس في فرنسا، وسط إجراءات أمنية مشددة.
وأعلنت السلطات الفرنسية نشر 8 آلاف عنصر من قوات الأمن و14 آلية مدرعة في باريس، السبت، تحسبا لمظاهرات جديدة دعت إليها حركة "السترات الصفراء" للأسبوع الخامس على التوالي.
وفي الوقت نفسه، ستجري عمليات تفتيش في الطرق ومحطات القطارات ووسائل النقل المشترك في العاصمة.
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد دعا، الجمعة، من بروكسل إلى "الهدوء"، مشيرا إلى أن "الحوار لا يتم باحتلال الأماكن العامة والعنف".
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