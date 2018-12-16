قوات إسرائيلية تعتقل 8 فلسطينيين في الضفة الغربية

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - صورة ارشيفية

علن الجيش الإسرائيلي صباح اليوم الأحد اعتقال ثمانية فلسطينيين في الضفة الغربية.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إن قوات الأمن اعتقلت خلال الليلة الماضية ثمانية "مطلوبين فلسطينيين" بالضفة الغربية.

وأضاف أنه يُشتبه في "ضلوعهم بنشاطات إرهابية، وإرهابية شعبية وأعمال شغب عنيفة ضد المدنيين وقوات الأمن".

ولم يشر المتحدث إلى ما إذا كان لأي من المعتقلين انتماءات تنظيمية.

وتعتقل إسرائيل بصورة شبه يومية فلسطينيين تصفهم بأنهم "مطلوبون لأجهزة الأمن، للاشتباه في ضلوعهم في ممارسة الإرهاب، والإخلال بالنظام العام والقيام بأعمال شغب".