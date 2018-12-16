مخاطر الإفراط في تناول القرفة على الصحة

قال خبير التغذية الألماني هارالد زايتس إن القرفة تعمل على رفع درجة حرارة الجسم، موضحا أنها تساعد على الشعور بالدفء من ناحية وتعمل على تنشيط الأيض وتسريع وتيرة حرق الدهون من ناحية أخرى، ما يساعد على إنقاص الوزن والتمتع بالرشاقة.

وأشار زايتس إلى أن القرفة تساعد على الشعور بالشبع لمدة أطول وتكبح الشهية نحو الحلويات بفضل مذاقها الحلو.

وأوضح أن القرفة تساعد على خفض نسبة السكر بالدم، مشددا: ” ينبغي تناول القرفة بمعدل لا يزيد عن واحد غرام يومياً ” نصف ملعقة شاي ” نظراً لأنها تحتوي على مادة ” الكومارين ” ، التي تكون سامة وقد تتسبب في مشاكل بالكبد في حال تناول جرعة زائدة منها.