"اقتراح ومُعاملة خاصة".. ماذا قال البابا تواضروس عن حادث المنيا؟

دبي - بواسطة محمد فارس © البابا تواضروس البابا تواضروس

كتب- إسلام ضيف:

أذاعت فضائية "مي سات" -القناة الرسمية للكنيسة القبطية الأرثوذكسية- في وقت مُبكر اليوم السبت، حوارًا مع البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية.

وركْز البابا تواضروس الثاني في حواره مع فضائية الكنيسة الرسمية، على محافظة المنيا بشكل رئيسي التي تشهد منذ عدة أشهر عددًا من الحوادث الطائفية، وتعليقه على حادث مقتل قبطيين اثنين الأربعاء الماضي بمحافظة المنيا، واقتراحه مبادرة تستهدف تطوير الحياة الثقافية بالمحافظة، فضلًا عن إشادته بمعدلات تقنين الكنائس التي تُنهيها اللجنة الوزراية لتقنين أوضاع الكنائس.

وفيما يلي يستعرض "مصراوي" أبرز تصريحات البابا تواضروس الثاني.

* مقتل قبطيين بالمنيا

علق البابا تواضروس على حادث إطلاق رقيب شرطة مساء الأربعاء الماضي، النار على قبطي ونجله أثناء تواجده بخدمته أمام كنيسة نهضة القداسة بوسط مدينة المنيا، إثر مشاجرة.

وقال بابا الإسكندرية إن الحادث "مؤلم وغريب"، وأن محافظة المنيا بها شكل من أشكال التوتر بسبب أحداث سابقة، موجهًا التعازي لأسرة الضحايا، بقوله: "أُعزي الأسرة، ومن متابعتي أعرف أن لهم صيتًا حسنًا، عماد ودايفد لهم سيرة حسنة وحضور طيب، عشان كدا هذا يزوّد الألم".

وأكد البابا تواضروس أنه يتابع الحادث منذ حدوثه مع الأنبا مكاريوس أسقف المنيا، وأن الأمر في يد القضاء والتحقيقات، مستكملًا: "ننتظر اتخاذ إجراءات قوية وسريعة حاسمة؛ لامتصاص الغضب الموجود والانفعالات الشديدة، ونُنهي كلامًا كثيرًا يُقال ليس له معنى أو مغزى، ونحن نعمل في الكنيسة بهدوء شديد، لأن في الأزمات الأمر يحتاج للتعقّل، والتصرفات الهادئة والمحسوبة".

*"المنيا تحتاج معاملة خاصة

أكد البابا تواضروس أن محافظة المنيا تحتاج لمعاملة خاصة فيما يخص مشروعات التنمية والثقافة والتعليم، وأنه يتواصل مع المسؤولين الذين أوضحوا -وفقًا لحديثه- أنهم بدأوا يسيرون في هذا الاتجاه.

وأوضح البابا أن تكرار بعض الحوادث بالمحافظة، ووجود نقاط التهاب بها "يستدعي من المسئولين التدخل على المدى البعيد، وجهود وزارات كثيرة وميزانيات كبيرة، ونوعٌ من التوعية واسعة المجال".

وضرب البابا تواضروس مثالًا على حديثه قائلًا: "الدولة اليوم بتعمل مشروع 100 مليون صحة، وهذا شيء أكثر من رائع أن مصر خلال سنة أو اتنين تكون خالية من المرض، ده إنجاز، وأقصد بهذا أن المنيا تحتاج معاملة من هذا الشكل".

*اقتراح لتطوير الحياة الثقافية بالمنيا

اقترح البابا "تبني مبادرة ثقافية تهدف إلى تطوير الحياة الثقافية والمعرفية بالمحافظة".

وشرح مبادرته، قائلًا: "أقترح تبّني مبادرة ثقافية لشباب المنيا، يقدمون من خلالها اقتراحات عملية لتطوير الحياة الثقافية والمعرفية والمجتمع داخل المحافظة".

وعن أسباب اقتراحه المبادرة، قال: "المبادرة تهدُف إلى خلق أفكار عملية قابلة للتطبيق، سواء على مستوى القرية أو النجع أو الضاحية، وتُقدِم أفكارًا قابلة للتنفيذ وتساهم في المجتمع المنفتح السوي الجيد، وتبني الشعب".

* معدل تقنين الكنائس

أعلن البابا تواضروس أن اللجنة الوزارية لتقنين أوضاع الكنائس قننت 508 كنيسة ومبنى خدمي إلى الآن منذ صدور قانون بناء وتقنين الكنائس، واصفًا العدد بأنه "رائع للغاية".

وأوضح أن تقنين الكنائس يأخد إجراءات، مستكملًا: "إحنا قعدنا سنة عشان نجمّع الورق، والتقنين يحدث لكنائس موجودة، ولو استمرينا بهذا المعدل، هيتم إنجاز الأمر بشكل رائع".

وقال إن "هناك أصواتًا لا ترى هذا وتُحقر من هذا، وهي أصوات غير عاقلة".​