تسريبات تكشف عن تطوير 3 مزايا جديدة لـ"سناب شات"

دبي - بواسطة محمد فارس © سناب شات سناب شات

كتب - عاصم الأنصاري:

كشفت تسريبات نشرتها الباحثة الإلكترونية جين ونج، على حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، عن ثلاث مزايا جديدة، يعمل على تطويرها تطبيق "سناب شات".

ووفق ما ذكرت وكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك"، هناك ميزة تحمل اسم "Portrait Mode"، والتي تسمح للمستخدم أن يقوم بتصوير نفسه بطريقة "سيلفي"، أو باستخدام الكاميرا الخلفية، مع تمويه بقية عناصر الصورة والتركيز على نفسه أو على عنصر واحد بها.

وأشارت جين ونج إلى أن ذلك يتم عبر تجميع بيانات كافية عن كافة أرجاء الصورة، دون الحاجة لوجود أكثر من كاميرا في الهاتف.

كما كشفت التسريبات عن ميزة التقاط أكثر من صورة لنفس اللقطة، والتي تمكن المستخدم من اختيار الصورة الأفضل من بينها، ويعرضها لك التطبيق مباشرة، بحيث تخرج كافة الصور بأفضل شكل لمشاركتها عبر حسابك.

كما توجد ميزة أخرى يطورها "سناب شات" تتعلق بالمؤقت الزمني لالتقاط الصور السيلفي بالتطبيق، بحيث يتم عرض عد تنازلي ينبه المستخدم لقرب التقاط الصورة ليتخذ وضعًا مميزًا.​