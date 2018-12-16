أبو الغيط: اعتراف إستراليا بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل "يثير الانزعاج"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، إن الإعلان الأسترالى المتضمن الاعتراف بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل "يثير الانزعاج لأنه يصطدم بالقانون الدولى وبالحقوق الثابتة للفلسطينيين".

وأضاف أبو الغيط- فى تصريح له على هامش مشاركته فى مؤتمر حول الاقتصاد الرقمى فى المنطقة العربية بأبو ظبى- أن "الاعتراف فقط بالقدس الغربية كعاصمة لإسرائيل مع تجاهل الاعتراف بأن القدس الشرقية هى عاصمة لدولة فلسطين إنما ينطوى على انحياز واضح تجاه الموقف الإسرائيلى مع تجاهل حقوق الفلسطينيين الثابتة والمشروعة فى القدس الشرقية عاصمةً لدولتهم".

وتابع "إذن الموقف الأسترالى منقوص.. ولذلك هو يثير انزعاجنا لأنه ينطوى على تحيز صارخ لإسرائيل.. وعندما تطرق إعلانهم إلى فلسطين تعمد أن يكون غامضاً ولم يتضمن اعترافاً بدولة فلسطين ولكن تحدث عن أن بقية القدس.. يعنى الشرقية..هى موضع تفاوض..وهذا ما نرفضه بشكل قاطع".

واستطرد الأمين العام قائلاً "أدعو الحكومة الأسترالية لتصحيح موقفها والاعتراف بدولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية دون إبطاء.. بهذا سنعتبر موقفها متوازناً".