شهاب محمد - الخرطوم - جنوب السودان.. "مشار" يطالب بمصالحة شاملة وبناء مجتمع ديمقراطي

الخليج 365:

دعا زعيم المعارضة بدولة جنوب السودان، ريك مشار، السبت، إلى “إجراء عملية مصالحة شاملة في البلاد، وبناء مجتمع ديمقراطي ومزدهر”.

جاء ذلك في بيان بمناسبة الذكرى السنوية الخامسة لاندلاع نزاع في البلاد بين متمردين قادهم مشار والحكومة، انتهى بتوقيع اتفاقات في إثيوبيا مطلع سبتمبر/أيلول الماضي.

وشدد البيان على أن “العدالة ستتحقق عبر اتفاق سلام شامل”، وأن “الإنصاف سيتحقق لضحايا تلك الحرب اللعينة، كما أن الإفلات من العقاب سيُصبِح جزءًا من الماضي”.

وناشد مشار مواطني البلاد التمسك باتفاقات سبتمبر؛ “لأنها تعبر عن طموحاتهم وتطلعاتهم”.

واندلع الصراع في جنوب السودان في مثل هذا اليوم من عام 2013، بعد عامين من انفصالها عن الخرطوم، إثر تصاعد الخلاف بين رئيس البلاد سلفاكير ميارديت ونائبه آنذاك، مشار، وقيادة الأخير تمردًا مسلحًا اتخذ بعدًا قبليًا.

وتسببت الحرب بمقتل آلاف المدنيين ونزوح مئات آلاف آخرين، حتى تكللت جهود إقليمية وإفريقية ودولية بجلب الفرقاء إلى طاولة التفاوض في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، وصولًا إلى عقد اتفاقات سلام

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