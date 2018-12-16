هل يتنكر ترامب لمحمد بن سلمان ويضحي به؟.. بقلم محمد عبد الله

شهاب محمد - الخرطوم - ترامب

الخليج 365:

فى خطوة غير مسبوقة توحد مجلس الشيوخ الامريكى بوجه الرئيس ترامب وصدر عنه قرار اعتبره الكثيرون صادما خاصة بالنسبة للادارة الامريكية وما يمثله من تحد للبيت الابيض وامتدادا لتحد سابق للادارة الامريكية جابهتها به الاجهزة الامنية لكن الرئيس وفريقه اجهضوا الامر فى حينه رغم الهزة التى مروا بها ، وتأتى خطورة هذا الموقف لمجلس الشيوخ كونه يخص احد ابرز حلفاء ترامب وهو ولى العهد السعودى الذى يدفع بلا حساب ويلبى طلبات سيده الامريكى بلا نقاش وقد دفع مليارات ستتلوها مليارات يعول عليها ترامب كثيرا ويسعى لكسب المزيد لكن تحميل مجلس الشيوخ لمحمد بن سلمان المسؤولية المباشرة لمقتل مواطنه الصحافى جمال خاشقجي فى اسطنبول لن يدع يد ترامب مطلقة يفعل مايشاء خاصة وقد اصبحت قضية خاشقجى مسألة رأى عام عالمية لا يستطيع ايقاف آثارها ترامب ولا بن سلمان ولا سواهما وهذا فى حد ذانه يمكن أن يعمل على تحديد صلاحيات ترامب ومنعه من الاستمرار فى بناء علاقة استراتيجية مع ولى العهد السعودى ، وفى هذا الصدد تبنى المجلس نفسه قرارا اخر ليس اقل اهمية من سابقه وذلك باصداره قرارا يطالب الادارة الامريكية بايقاف دعمها للرياض فى حربها على اليمن ومع ان الكونغرس اسقط من قبل مشروع قرار مماثل ولم يترك المسالة تمضى الا ان التوقعات الشبه حاسمة بان يسيطر الديموقراطيون فى الفترة القريبة القادمة على مجلس النواب يجعل اعادة مشروع القرار للمجلس من جديد امرا ممكنا بل راجحا وحينها ستواجه الادارة الامريكية صعوبات جديدة فى هذا الموضوع وسيجد الرئيس ترامب نفسه فى مواجهة الكونغرس مما يعطل تحركاته ويشكل مزيدا من الضغط على محمد بن سلمان ويجعله قلقا من تقلبات الخارج واضطراب الداخل.

انها ليست المرة الاولى التى يواجه فيها الرئيس ترامب صعوبات بسبب تعامله الغير سوى مع ملف اغتيال جمال خاشقجى والكثير من الملفات الاخرى كالعلاقات مع ايران وكوريا والصين او الاضطراب فى التعامل مع الحلفاء الاوروبيين ناهيك عن ملفات اخرى كالهجرة والعلاقات مع الروس ومصالحه التجارية ومسؤولياته الدستورية لكنها حتما الفترة الاصعب والتجربة الاكثر مرارة التى يعيشها منذ مجيئه للبيت الابيض وهو يجد مجلس الشيوخ يتوحد ضده ويتحداه وتوقعات ان يقف الكونغرس قريبا بوجهه وهو ما يجعل الرئيس ترامب ربما ينكفئ على نفسه ويحاول علاج بعض الملفات الشائكة التى يواجهها وان حانت هذه السانحة فلن يجد بن سلمان من ترامب غير التنكر له ونسيانه او على الاقل عدم اعتباره امرا ذى بال وسيكتشف ولى العهد السعودى انه كرت محروق وان ترامب سيبيعه فى اول فرصة يجدها تحقيقا لمصالحه التى لن يضحى بها لاجل صديقه بغض النظر عن من هو هذا الصديق بلا فرق بين بن سلمان وغيره.