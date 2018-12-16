شهاب محمد - الخرطوم - ماليزيا تنتقد اعتراف أستراليا بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل

الخليج 365:

انتقدت الخارجية الماليزية، الأحدـ، قرار أستراليا، الاعتراف بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل.

ووصف بيان الخارجية الماليزية قرار أستراليا بأنه إهانة للشعب الفلسطيني.

وأكد البيان معارضة ماليزيا بشدة لقرار أستراليا الاعتراف بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل.

والسبت، أعلن رئيس الوزراء الأسترالي، سكوت موريسون، اعتراف بلاده بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل، لكنه قال إن بلاده لن تنقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس إلا بعد تسوية سلمية مع الفلسطينيين.

وقال موريسون، في كلمة ألقاها من سيدني: “تعترف أستراليا الآن بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل؛ لكونها تضم مقر الكنيست والعديد من المؤسسات الحكومية (الإسرائيلية)”، حسبما نقلت وكالة أسوشيتد برس.

وبذلك الإعلان، تنضم أستراليا إلى حفنة من الدول التي تعترف بجزء من القدس كعاصة لإسرائيل، ويمثل ذلك تبدلا في سياسة البلد القائمة من فترة طويلة بخصوص الصراع العربي الفلسطيني.

وفي منتصف أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أعلن موريسون أنه “منفتح” على فكرة نقل سفارة بلاده إلى القدس.

وحذرت دول عربية وإسلامية من تداعيات تلك الخطوة، باعتبارها “تضر بفرص السلام من ناحية، وبالعلاقات المشتركة من ناحية أخرى”.

كما حذر رئيس الوزراء الأسترالي السابق مالكولم تيرنبول، من أن الاعتراف بالقدس المحتلة عاصمة لإسرائيل سيهدد علاقة بلاده مع جارتها إندونيسيا.

تجدر الإشارة أن إعلان رئيس الوزراء الحالي الاعتراف بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل، جاء قبل الانتخابات التكميلية على مقعد تيرنبول السابق في مدينة “وينتوورث”.

ويرى معارضون أستراليون أن خطوة موريسون هي مناورة سياسية لكسب دعم اليهود في تلك المدينة حيث يشكلون نسبة 12 بالمائة من إجمالي الناخبين فيها.

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