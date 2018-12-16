الأمة: عودة الإمام الصادق المهدي 19 ديسمبر الساعة الخامسة مساء

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلن حزب الامة القومي أن الامام الصادق المهدي رئيس الحزب سيعود للبلاد يوم الاربعاء الموافق ١٩-١٢-٢٠١٨ م الساعة الخامسة مساء بعد غياب دام زهاء العام خارج البلاد التقى خلالها بكل الجهات المهتمة بالشأن السوداني سيما الاتحاد الافريقي و الاتحاد الأوروبي والتريكو.

وقال اللواء معاش فضل الله برمة ناصر نائب رئيس حزب الامة القومي في المؤتمر الصحفي الذي عقد السبت بدار الحزب بأم درمان حول برنامج استقبال رئيس حزب الامة قال إن حزبه اكمل كافة الاستعدادات لاستقبال الامام الصادق وزاد أن برنامج الاستقبال سيبدأ من مطار الخرطوم بالاستقبال القيادي ومن ثم الحشد الجماهيري من بوابة عبد القيوم حتى قبة المهدي مقر الاستقبال الرسمية .

و استعرض نائب رئيس حزب الامة برنامج الامام الصادق بعد وصوله اليوم الثاني حيث سيلتقي بقيادات الحزب و بالقوى السياسية بدار حزب الامة و بالاعلاميين و البعثات الدبلوماسية كما سيلتقي برؤساء حزب الامة بالولايات وقيادات الانصار بهيئة شئون الانصار و ستصحبه برامج مصاحبة .

و قال فضل الله في سؤال عن دخول حزب الامة القومي في حوار مع الحكومة حول إعداد مشروع الدستور إن حزبه لا يجري اي حوار ثنائي مع الحكومة الا حوارا شاملا يشارك فيه كل أبناء الشعب السوداني و القوى السياسية لضمان استحقاقاتها .

و قال “في ما يتعلق بالدستور والانتخابات القادمة فإن حزب الأمة لا يشارك فيها إلا مع جميع القوى السياسية بالبلاد حتى يضمن ما يلبي تطلعات الشعب السوداني” .

و من جانبها قالت سارة نقد الله الأمين العام لحزب الامة القومي إن مشاكل السودان لا تحل إلا بقوة إرادة الشعب السوداني و طالبت بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين.

سونا