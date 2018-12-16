هل بقاءك سيخدم الحل يا معتز؟

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

منذ ان تسلم السيد معتز موسى مقاليد الامور لم نر انفراجا لأي أزمة بل ان الاوضاع أصبحت تزداد سوءا يوما بعد آخر والحياة لاتطاق ، ولم يستطع السيد رئيس الوزراء الوفاء باى وعد قطعه على نفسه ولم يستطع فعل شيئ ايجابى واحد طوال هذه الفترة التى تولى فيها رئاسة الوزراء ووزارة المالية والناس اليوم لا يتوقعون له نجاحا مطلقا فالامر اكبر منه، ومن الواضح ان المشكلة فى كل النظام فالفساد الذى استشرى فى جسده وسوء الادارة وعدم مبالاة اصحاب الشأن كلها اسباب تشكل مهددات للوطن واستقراره ككل لا فقط بقاء وذهاب الحكومة ، عليه فان الاوضاع بصعوبتها تجعل التحليل وقراءة واقع البلد وما يمكن ان يفضى اليه الغد شيئا ليس بالسهل مطلقا .

فى ظل هذه الازمة المستحكمة بالغة الخطورة والوضع الماساوى الذى يعيشه الناس والفشل المتراكم لسياسات الحكومة ومعالجاتها التى اقترحتها لحل بعض المشاكل المحدقة بالناس من كل جانب فقد الناس الامل فى اصلاح الحال خاصة وهم ينظرون للحكومة باعتبارها اكبر كذاب فى البلد بل بشكل عام ربما تكون الاكذب من بين شخصيات حقيقية واعتبارية عديدة فى بلداننا العربية والاسلامية ككل .

الحكومة تجزم ان ازمة الدقيق فى طريقها للحل ثم يحدث العكس وتزداد الامور تعقيدا ، والوعد الحكومى على لسان رئيس الوزراء ايام تسلمه مسؤولياته بان ازمة السيولة ستنتهى خلال ثمانية الى عشرة اسابيع والواقع يقول الان ان الوضع قبل عشرة اسابيع افضل كثيرا من الان وقبل خمسة اسابيع افضل بل ما كان عليه الناس قبل اسبوعين افضل مما هو واقع الان ، وتتحدث الحكومة عن حل قريب لازمة الوقود والحال أنها منذ شهر مايو لم تر حلا والوضع فى اضطراب مستمر حتى يئس الناس من الوعود الحكومية وأصبحوا مقتنعين أن أى وعد رسمى يعنى خلافه الى أن يثبت العكس.

فى ظل هذه الاوضاع الحرجة راجت انباء عن استقالة تقدم بها السيد رئيس الوزراء واختلفت الاسباب التى طرحت للاستقالة ما بين قائل ان استحكام الخلاف بين السيد معتز والفريق قوش تسبب فى تقديم الاول استقالته ، واخرون قالوا ان الصراع المحتدم داخل مؤسسات الدولة ووجود المعارضين لمعتز والمعرقلين لبرامجه داخل منظومته السياسية ومن بين المنتمين لحزبه وهم من القيادات هو الذى أوصله الى هذا الطريق المسدود، هذه القضايا تسببت فى تفكير الرجل بالاستقالة بحسب رأى اخرون لكن كل لك لم يتم تاكيده من الجهات الرسمية بل ان السيد رئيس الوزراء نفى بشكل قاطع أى نية له للاستقالة ووعد بالمضى فى تنفيذ برامجه والعمل على تطبيق رؤاه لاصلاح حال البلد وأغلق الباب امام المتحدثين عن استقالته واسبابها.

والان دعونا نفترض انه لاتشاكس اصلا بين الشركاء ولاينطبق عليهم الوصف – تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى – فماذا ياترانا قائلون عن هذا الذى يجرى ببلادنا ؟ لو كان اى منصف مقدر للمسؤولية شاعر بمعاناة اهله لو كان فى مكان السيد معتز ماذا كان سيفعل ياترى ؟ اليس اقرب طريق لاخلاء المسؤولية وعدم تلقى اللوم والتقريع هو الاستقالة ؟ ماذا تنتظر يا سيد معتز ؟ لا تقل لنا انك مقتنع بما تعمل ولا تهتم بمن يكيلون لك اللوم لان هؤلاء اللائمين ينتقدون برامجك والسياسات التى تتبعها وبرون أنها طالما ظلت سائدة فالأزمات ستتلاحق والضحية هو الوطن ككل لذا فان الااكرم لك ولشعبك ان تستقيل وتذهب لا ان تبقى مع اشتداد كل هذه الازمات فهذا امر غير مقدور عليه وغير مقبول ، ولنفترض ان الجماهير لم تهب ضدك ولم تتظاهر مطالبة بازاحتك فهل يا ترى انت مقتنع ان بقاءك سيسهم فى انفراج للازمة فى اى جزء منها ؟ وهل تعتبر ان بقاءك سيخدم الحل ؟ انت مخطئ ان رأيت هذا ونقول لك لا والف لا لبقائك.