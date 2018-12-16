مع الدكتور قطبي المهدي في بعض افاداته

شهاب محمد - الخرطوم - قطبي المهدي

خاص الخليج 365:

اجرت صحيفة الانتباهة مؤخرا حوارا مع القيادي في الحزب الحاكم والحركة الإسلامية الدكتور قطبي المهدي وهو شخص معروف بالتعبير عن مواقفه بوضوح ودون مواربة ،وطوفت معه الصحيفة علي ملفات ومواضيع مهمة تشغل الساحة وكانت للرجل اجابات ربما لاتعجب السلطة والمعارضة علي السواء ، وفى قرائتنا لافادات الدكتور نتوقف بشكل مختصر مع اجاباتين له ونعلق عليها

قال الدكتور :

المشكلة الاقتصادية هي مشكلة ادارية من الدرجة الأولى، والموارد من أجل تنميتها ووضع سياسة جيدة لاستثمارها تحتاج الى ادارة جيدة .

ونقول للدكتور :

يادكتور قطبي انت من اهل البيت وعلاقتك متينة ومتميزة بالرئيس البشير، وكثير من القادة والنافذين الآن في الدولة والحزب أقل منك في التراتب التنظيمي ،ولا احد يجهل مكانتك بين اخوانك وجماعتك فلماذا لا تقل هذا الكلام للسيد معتز والسيد الرئيس شخصيا ؟ وان كنت انت الذي تقول هذا الكلام فما الذي يقوله سواك ؟

ان امكنك قول كلامك هذا للسيد الرئيس وللسيد رئيس الوزراء ولم تقله او انك قلته لهما ولم يعيراه اهتماما فهذا يعطي المتابعين الحق في تخمين أن علاقتك بالمنظومة الحاكمة ليست علي مايرام خاصة وان البعض يشيرون الى ذلك دون طرح دليل لكن ربما قويت الآن جبهة المتبنين لهذا الرأى ، أو لعل قائلا يذهب الى انك ربما لا تري فائدة في الحديث معهما اذ سبق أن ناصحت القيادة كثيرا ولم تر الا التجاهل فآثرت توجيه النصح حارج القنوات الداخلية الخاصة ، وفي كل الأحوال فإن افتراض تفكك بناءكم التنظيمي وفشل هياكلكم الحركية يبقي هو الاقوي وكفاكم فشلا .

وهنا سؤال اخر فلننظر بماذا أجاب :

> ما رأيك في الجدل الواسع الذي صاحب قانون الانتخابات الذي أجيز خلال الفترة الماضية؟

< الذي ظهر أن هناك اتفاقا تاما حول القانون بكل مواده عدا مادة واحدة تتعلق بفترة الاقتراع هل تكون 3 أيام ام يومين وهذه أخذت حظها من الحوار، وكما تعلم تأجل البت فيها اكثر من يوم بالمجلس الوطني أملا في الوصول الى توافق حولها وبعد ان وصل الناس الى طريق مسدود على هذه النقطة بالذات، كان لابد من إجازة القانون لان المسألة مرتبطة بتواريخ وآجال.

ونسأل الدكتور أليس من غير اللائق أن تختصر كل الجدل المثار فقط في هذه النقطة الصغيرة ؟ أين الاصوات العالية لحلفائكم التي اعتبرت اصرار حزبكم على اجازة القانون رغم تحفظاتهم التفافا علي الحوار والتوافقات التي تمت بينكم ؟ كيف تنظر إلي مقاطعة عدد كبير من الأحزاب للامر وانسحابها من الجلسة بأنه أمر بسيط وخلاف عادي وتقول إنه ليس من المنتظر الاتفاق ١٠٠٪ علي كل شي وكأن الخلاف كان بسيطا جدا وغير ذي بال والواقع يقول غير ذلك يادكتور.

الدكتور قطبى قيادى كبير وتولى ملفات هامة فى مسيرته العملية خلال هذه الحكومة سواء فى الجهاز التنفيذى او الحزب واضطلاعه من قبل بقيادة جهاز الامن الخارجى وبالتالى فان افاداته تكون مهمة وكلماته ربما تحمل رسائل مبطنة لجهات عدة فى صفوف الاصدقاء او الاعداء لذا فانها دعوة لقراءة كلماته بقليل من الانتباه لعل ذلك يوضح بعض اشاراتها.