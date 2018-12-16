- 1/2
- 2/2
وأكد ظريف، في جلسة مداخلات في المنتدى، أمس السبت، أن السعوديين والإماراتيين يحولون بالقذائف الأمريكية والبريطانية اليمن إلى جحيم، نافيا تزود الحوثيين بالسلاح، وذلك وفقا لصحيفة "الشرق" القطرية.
© Sputnik . Ramil Sitdikov
وأجاب وزير الخارجية الإيراني على سؤال مدير الجلسة الذي تساءل عن تدخل إيران في شؤون دول المنطقة، قائلا: من هو الذي يتدخل؟ هذه أمريكا التي تدخل في شؤون المنطقة، فبلدنا يقع في المنطقة.
وانطلقت مشاورات حول الأزمة اليمنية، أوائل الشهر الجاري، في السويد، والتي تعد فرصة قائمة للتوصل إلى صيغة ما لإنهاء الحرب المتواصلة في اليمن، منذ العام 2014، والتي أسفرت عن مقتل وإصابة عشرات الآلاف من اليمنيين، العسكريين والمدنيين منهم، فضلا عن نزوح السكان، وتدمير البنية التحتية، وانتشار الأوبئة والمجاعة.
شكرا لقرائتكم خبر عن ظريف يفجر مفاجأة من قطر ويكشف عن أسلحة حوثية من دولة خليجية على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة SputnikNews وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي SputnikNews ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .