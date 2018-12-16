شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: آخر لحظة نافع: ” ما في مظاهرة بتنجح”.. علي عثمان:” شجرة الوطني لن تركع” اتفاق سري بين الوطني والمهدي والي الخرطوم: نحن أفضل من يقدم لهذه البلد الحكومة: مرحبًا بعقار وعرمان مجلس الوزراء يفرد جلسة خاصة لقضايا المغتربين اتفاق بين المستوردين والصحة على اعتماد سعر دولار”صناع السوق” السوداني علي عثمان: “من يريدون هز شجرة”الوطني” لا يعرفون حجمها ووزنها” الحكومة: لا نواجه حربًا اقتصادية وقادرون على مواجهة الأزمات تنفيذ أوامر قبض على “506” شركات وتمديد حملات التفتيش الجيش يجري أضخم مناورات عسكرية على ساحل البحر الأحمر “صحة الجزيرة”: نقص في أدوية الملاريا بسبب الأزمة الاقتصادية “الوطني”: الشعب ملتف حول قيادته ولن يستجيب لمناضلي “الكيبورد” الجريدة علي عثمان: لم نرتجف أو نبحث عن ملاجئ وجهات خارجية تتآمر علينا الحكومة تدعو عقار وعرمان للحضور للخرطوم والحصول على عفو رئاسي وتسجيل حزب زيادات جديدة في أسعار الأدوية إبراهيم الأمين: لن نقبل العفو عن الإمام الصادق المهدي الأمة القومي: ” لن نشارك في انتخابات مطبوخة” التيار “التيار” ترصد نتائج”90″ يومًا لرئيس الوزراء الجزيرة..إغلاق الكرنتينة ومعالجة جميع حالات الحميات محمد عطا يتفاءل بالاستراتيجية الأمريكية الجديدة ويبدي ملاحظات الأمة القومي: اكتمال ترتيبات استقبال المهدي بالثلاثاء الانتباهة الرئاسة:”البلد لن تنهار” ضبط خلية تزور البطاقات العسكرية “قط سمين” متهم ينال الماجستير الكشف عن تفاصيل صفقات سلاح لحكومة جوبا لجنة برلمانية تتوعد بمحاسبة المتسببين في أزمة الوقود

كانت هذه تفاصيل خبر عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة بتاريخ اليوم الاحد 16 ديسمبر 2018م لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.