سر "السوار الأحمر" في يد ابن سلمان وابن زايد... ماذا يحدث مارس المقبل

وفسرت الوكالة السعودية الرسمية، على حسابها في موقع "تويتر"، أن كشف وليي العهد للسوار في يديهما لم يكن سوى دلالة على دعمهما لبطولة الألعاب العالمية الخاصة بالرياضيين ذوي الإعاقة الذهنية والتي ستجري في الفترة من 8 إلى 22 مارس/أذار 2019 في العاصمة الإماراتية أبو ظبي.

يذكر أن الأمير محمد بن سلمان، والشيخ محمد بن زايد، حضرا، أمس السبت، ختام سباق فورمولا إي في مدينة الدرعية السعودية، التي تحتضن البطولة التي شارك فيها 22 متسابقا يمثلون 11 فريقا عالميا.

وشهدت فعاليات فورمولا إي للسيارات الكهربائية المقامة في الفترة 13 — 15 من ديسمبر/ كانون الأول الحالي، التي تشرف عليها الهيئة العامة للرياضة، في الدرعية، إقبالا كبيرا من قبل جمهور السباقات العالمية للفورمولا والسياح والزوار من جميع أنحاء العالم، بالإضافة إلى الحضور الكبير من داخل المملكة.