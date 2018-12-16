الهلال الإماراتي يُدشن مشروع إعادة تأهيل وترميم مدرستين بأبين



ضمن "عام زايد"، وسلسلة مشاريع تقدمها هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، دشنت الهيئة مشروع إعادة تأهيل وترميم مدرستي عزان الثانوية والأساسية في مديرية الوضيع في محافظة أبين واللتين تستوعبان أكثر من 630 طالبا وطالبة.

ووفق وكالة الأنباء الرسمية "وام" - تابعها "اليمن العربي" - "يأتي تدشين المشروع في إطار " عام زايد "، وضمن سلسلة المشاريع التي تقدمها الهيئة للعملية التعليمية في المحافظة.

وثمن ناصر مضوج مدير مكتب التربية والتعليم في المديرية الدعم الذي تقدمه دولة الإمارات عبر ذراعها للأعمال الإنسانية هيئة الهلال الأحمر .. مشيدا بمساهماتها في مجال التعليم .. مؤكدا أن هذا الدعم ساهم في إعادة تطبيع الأوضاع ونجاح استئناف عملية التعليم في أبين والمحافظات المحررة.

وأكد أن المديرية والمحافظة تمضيان نحو تجاوز مرحلة الدمار الحوثي إلى مرحلة البناء بفضل دعم الأشقاء في دول التحالف العربي، وفي مقدمتهم دولة الإمارات.

يشار إلى أن الهيئة نفذت خلال " عام زايد " العديد من المشاريع في محافظة أبين، ومن ذلك ترميم وتأهيل وصيانة عدد من المدارس، ومنها ثانوية الصديق في زنجبار، وترميم وتأهيل مستودع مكتب التربية والتعليم في المحافظة، وتوزيع الزي المدرسي على 23 ألف طالب وطالبة في 11 محافظة، وتوزيع حقائب مدرسية على الطلاب، وسلال غذائية للمعلمين في المدارس التي تم افتتاحها بعد الانتهاء من عملية الترميم والتأهيل والصيانة.