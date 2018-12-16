شكرا لقرائتكم خبر عن انفوجراف.. كيف تمت هزيمة الحوثي وإيران في اليمن؟ والان مع التفاصيل

نجحت قوات التحالف العربي في تحرير عدد كبير من المناطق اليمنية في الآونة الأخيرة خصوصا في محافظة الحديدة. كان هدف الضغط العسكري إخراج مدينة الحديدة من تحت سيطرة المليشيا. نجحت الدبلوماسية اليمنية في إجبار الحوثي على الموافقة على معظم طلباتها. الضغط العسكري للتحالف على المليشيا داخل العديد من المدن المحتلة لعل أبرزها الحديدة. وبالطبع يستهدف الحوثي مواصلة السيطرة على ميناء الحديدة بهدف تلقي الدعم الإيراني من خلاله. توجت المشاورات بنجاح لصالح الشرعية وتحت إشراف أممي.

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