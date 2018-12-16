شكرا لقرائتكم خبر عن جباري.. منصة تصريحات ضد المليشيا الحوثية والان مع التفاصيل

يعد عبد العزيز جباري، مستشار الرئيس هادي، أبرز أعضاء وفد الشرعية في مفاوضات السويد.

أطلق جباري تصريحات نارية عدة انتقد فيها مليشيا الحوثي أثناء محادثات ستوكهولم.

أكد في أحد تصريحاته: لا مشكلة لدينا في اللقاءات الثنائية. الأهم من ذلك هو تطبيق الخطوات وإجراء بناء الثقة. إننا نريد أن نقدم شيئا للشعب اليمني.

وقال في أحد تصريحاته إن مليشيا الحوثي تريد السلام على طريقتها الخاصة.