شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق فعاليات مؤتمر "الاقتصاد الرقمي العربي" في أبوظبي اليوم والان مع التفاصيل

تنطلق، اليوم الأحد، في أبو ظبي، أعمال مؤتمر "الاقتصاد الرقمي العربي" في نسخته الأولي، برعاية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، من أجل إطلاق الرؤية العربية المشتركة للاقتصاد الرقمي.

وتقوم الرؤية على تفعيل وتعزيز التعاون العربي المشترك ووضع حجر الأساس لإنعاش وإحياء الوحدة الاقتصادية بين الدول العربية، مبنية على المعرفة الرقمية وتطوير البنى التحتية التكنولوجية والتشريعية، ودعم خطط التحول الرقمي والتطور التكنولوجي في الدول العربية.

ويحضر المؤتمر ممثلين عن الدول العربية، فضلا عن كبار الخبراء العالميين والمتخصصين في مجالات الاقتصاد الرقمي، إلى جانب ممثلي المنظمات الدولية، من ضمنها: الأمم المتحدة والبنك الدولي والمفوضية الأوروبية والتعاون الاقتصادي والتنمية.