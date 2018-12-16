شكرا لقرائتكم خبر عن انفوجراف يكشف تصريحات "مارجوت فتلستروم" حول مفاوضات السويد والان مع التفاصيل

كشف انفوجراف "لليمن العربي" تصريحات وزيرة الخارجية السويدة مارجوت فتلستروم حول مفاوضات السويد وقالت الآتي. سنطلع مجلس الأمن على نتائج المباحثات اليمنية، وأضافت من المهم أن يضع المجتمع الدولي اليمن في مقدمة أجندته. كما أشارت بأن مفاوضات اليمن جرت بروح إيجابية ونية طيبة. وأضافت بأن أي اتفافات على مواصلة المشاورات سيكون ناجحًا. واوضحت بأنه تم توقيع اتفاق إطلاق سراح الأسرى يمثل تقدمًا ملحوظًا في إجراءات بناء الثقة وتخفيفا للمعاناة الإنسانية للمعتقلين وأسرهم.

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