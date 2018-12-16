الإمارات والبحرين.. علاقات تاريخية بروابط الدم والمصير المشترك

يوما بعد الآخر.. تزداد قوة ومتانة علاقات دولة الإمارات العربية المتحدة بمملكة البحرين الشقيقة، مستندة إلى روابط تاريخية وأخوية وثيقة، خاصة مع نقاط التقاء مشتركة خليجيا وعربيا وإسلاميا.

وتحتفل مملكة البحرين يوم الـ16 من ديسمبر/كانون الأول من كل عام بالعيد الوطني للمملكة وعيد الجلوس الـ19، حيث ذكرى تولي الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين مقاليد الحكم.

انضمت الإمارات والبحرين إلى مجلس التعاون الخليجي عام 1981، حيث تحظيان بثقل سياسي وموقع جغرافي واستراتيجي مميز على الصعيدين الإقليمي والعالمي، كما يتمتعان بسياسة خارجية عقلانية ومتوازنة ومعتدلة.

وفي أبريل/نيسان الماضي، أصدر الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل مملكة البحرين مرسوما رقم (24) لسنة 2018 بتعيين سفير فوق العادة مفوض لمملكة البحرين لدى دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتجمع البلدين روابط مشتركة خليجيا وعربيا وإسلاميا، أولها التبادل التجاري غير النفطي الذي يبلغ 4.66 مليار دولار بين الإمارات والبحرين.





وتتضمن قائمة العلاقات المميزة بين البلدين استكشاف الفضاء واستخدامه للأغراض السلمية 2016، وتعاونا مميزا في مجال النفط والغاز منذ 2009، واتفاقية الاعتراف المتبادل بالشهادات الأهلية عام 2009 أيضا، ثم التعاون والتنسيق الأمني 2011.

وتشمل قائمة أبرز الاتفاقيات المشتركة أيضا (الأرشيف الوطني 2015، ودراسة تطوير مشاريع الطاقة المتجددة 2014، والتنمية الاجتماعية والمجالين البرلماني والإعلامي 2013).

وثقافيا، تربط أبوظبي والمنامة علاقات مميزة؛ حيث أكدت الشيخة مي بنت محمد آل خليفة، رئيسة هيئة الثقافة والآثار في مملكة البحرين، أن المملكة بما تملكه من إرث ثقافي وحضاري عريق تتطلع للمشاركة في الحدث الدولي الأكبر في المنطقة "إكسبو 2020" بدبي، من خلال التركيز على مضمون "اللؤلؤ" وقيمته التاريخية والثقافية في تاريخ أهل البحرين.





ووقعت وكالة الإمارات للفضاء والهيئة الوطنية لعلوم الفضاء بمملكة البحرين وجامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، نوفمبر/تشرين ثاني الماضي، إعلان مبادئ لتدريب فريق البحرين للفضاء، على هامش فعاليات الدورة الـ5 من معرض البحرين الدولي للطيران.

وتوج البلدان علاقاتهما، في 29 و30 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بإطلاق الدورة الثامنة للجنة العليا المشتركة بين الإمارات والبحرين، التي عقدت في المنامة برئاسة الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، ومن الجانب البحريني الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير خارجية البلاد.