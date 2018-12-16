شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن: المليشيات تواصل تصعيدها العسكرى بالحديدة رغم اتفاق الانسحاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اتهم وزير الإعلام اليمنى معمر الإريانى، اليوم الأحد، ميليشيات الحوثى بمواصلة تصعيدها العسكرى بمدينة الحديدة بدلا من أن تمضى بتنفيذ التزاماتها فى اتفاق السويد بالانسحاب منها .

وقال الإريانى - عبر موقع التدوينات المصغرة (تويتر) - "إن ميليشيات الحوثى بدلا من أن تمضى بتنفيذ التزاماتها فى اتفاق السويد والانسحاب من الحديدة وموانئها، تواصل تصعيدها العسكري، وتطلق قياداتها التهديدات ضد الشعب اليمنى ودول تحالف دعم الشرعية". وفقا لقناة (العربية) الإخبارية.

وفى السياق، أفادت مصادر أمنية وسكان فى صنعاء بأن ميليشيات الحوثى تقوم بعمليات اعتقال واسعة، لضباط جهاز الاستخبارات "الأمن القومي"، وسط مخاوف حوثية من تمرد ضدهم.

وقالت المصادر "إن ميليشيا الحوثى نفذت - خلال الساعات الماضية - عمليات اعتقال واسعة طالت ضباطاً كباراً فى جهاز الاستخبارات"، موضحة أن ميليشيا الحوثى تُخضع بقايا منتسبى جهاز الأمن القومى لتفتيش مباغت فى منازلهم وفحص هواتفهم الشخصية، فيما قامت باعتقال العشرات منهم خلال الساعات الماضية.