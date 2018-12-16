شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اليمنى يحرر مناطق جديدة فى حجة بعد معارك عنيفة مع مليشيات الحوثى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرر الجيش اليمنى مناطق جديدة شرق مديرية (حيران) فى محافظة حجة، بعد معارك عنيفة تكبدت خلالها ميليشيات الحوثى خسائر كبيرة فى الأرواح والمعدات.

ونقلت قناة (العربية) الإخبارية، مساء السبت، عن مصدر عسكرى يمنى - لم تسمه - القول إن قوات الجيش شنت عملية عسكرية مباغتة بمساندة طيران التحالف العربي، تمكنت خلالها من تحرير منطقة العوجاء وعدد من المزارع شرق حيران على تخوم مديرية مستبأ.

وأضاف أن العشرات من عناصر الميليشيات سقطوا بين قتيل وجريح، مشيرا إلى أن قوات الجيش تمكنت من استعادة مدفع هاوزر وكذلك قذائف من نوع (B10)، وعدد من العيارات المختلفة، إضافة إلى دراجات نارية ومركبة تابعة لأحد مشرفى الحوثي، بعد فرار العناصر التى زرعت مئات الألغام والعبوات الناسفة، التى كانوا يتحصنون فيها الشهور الماضية.

يذكر أن منطقة العوجاء كانت تمثل خلال الفترة الماضية مصدرا لعدد من القذائف التى ظلت الميليشيات تستهدف بها عددا من قرى حيران ومنها الدير والظهر والسعادة.

وكانت قوات الجيش الوطنى قد حررت - مطلع نوفمبر الماضى - مثلث عاهم الاستراتيجى وعددا من القرى المحيطة به التابعة لمديريتى حرض ومستبأ بمحافظة حجة، فى ظل التقهقر المستمر والمتلاحق للميليشيات الحوثية.