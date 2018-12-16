شكرا لقرائتكم خبر عن 19 حزبا جزائريا يدعون إلى استراتيجية شاملة للتصدى للهجرة غير المشروعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعا تكتل "الاستمرارية من أجل الاستقرار والإصلاح" المؤيد للرئيس الجزائرى عبد العزيز بوتفليقة، والذى يضم 19 حزبا جزائريا، إلى تبنى استراتيجية شاملة للتصدى لظاهرة الهجرة غير المشروعة.

وطالب المنسق العام للتكتل بلقاسم ساحلى الأمين العام لحزب التحالف الوطنى الجمهورى - خلال مؤتمر حول الهجرة غير المشروعة بالجزائر العاصمة - بإعداد استراتيجية وطنية متعددة الأبعاد للتصدى لظاهرة الهجرة غير المشروعة.. مؤكدا أهمية حصر أسباب انتشار ظاهرة الهجرة غير المشروعة والعمل على تطوير المستوى الاقتصادى والاجتماعى بتوفير فرص عمل والتصدى للأفكار التى تحاول زرع اليأس فى أوساط الشباب، إلى جانب محاربة مختلف أشكال الفساد والمحسوبية.

وأشار إلى الجهود التى تبذلها السلطات الجزائرية لاستقبال المهاجرين والتكفل التام بهم وبترحيل غير الشرعيين منهم بالتوافق مع بلدانهم الأصلية فى ظل احترام حقوقهم وكرامتهم الإنسانية.. مشيدا بمشاركة الجزائر فى مسار المشاورات غير الرسمية والمفاوضات ما بين الحكومات لاعتماد الاتفاق الدولى لهجرات آمنة ومنظمة، وذلك من أجل المساهمة فى مكافحة المشاكل الهيكلية التى تدفع بالأشخاص إلى مغادرة بلدانهم الأصلية.

وأوضح بلقاسم أن هذا اللقاء يندرج فى إطار حملة التوعية التى بادر بها تكتل الأحزاب من أجل شرح أهداف الجبهة الشعبية الصلبة التى كان قد دعا إليها الرئيس بوتفليقة، خاصة فيما يتعلق بالحفاظ على سيادة واستقلالية القرار وتعميق الديمقراطية، إلى جانب تنويع الاقتصاد الوطنى ومكافحة الآفات الاجتماعية.