- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
صحيفة الخليج الإلكترونية
قال الشيخ، نايف الفيصل، إن القرآن الكريم هو أساس حماية الفكر ومنطلق الاعتدال والوسطية، وقد ذم التطرف بكل أطيافه في أكثر من سبعين موضعا.
وأضاف الفيصل، في تغريدة له على موقع التواصل “تويتر”، أن تحقيق الأمن الفكري يُعدّ سياجًا قويًا لحماية المجتمع من الأفكار المتطرفة.
وتابع: “يتحقق ذلك بزيادة مستوى الوعي وسلامة العقل وإظهار صورة الإسلام المعتدل”.
شكرا لقرائتكم خبر عن نايف الفيصل: القرآن أساس حماية الفكر ومنطلق الاعتدال والوسطية على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة الخليج وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي الخليج ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .