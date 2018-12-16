نايف الفيصل: القرآن أساس حماية الفكر ومنطلق الاعتدال والوسطية

صحيفة الخليج الإلكترونية

قال الشيخ، نايف الفيصل، إن القرآن الكريم هو أساس حماية الفكر ومنطلق الاعتدال والوسطية، وقد ذم التطرف بكل أطيافه في أكثر من سبعين موضعا.

وأضاف الفيصل، في تغريدة له على موقع التواصل “تويتر”، أن تحقيق الأمن الفكري يُعدّ سياجًا قويًا لحماية المجتمع من الأفكار المتطرفة.

وتابع: “يتحقق ذلك بزيادة مستوى الوعي وسلامة العقل وإظهار صورة الإسلام المعتدل”.