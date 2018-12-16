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انفوجرافيك.. تعرف على الترتيبات السياسية الانتقالية بمشاورات السويد

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كشف انفوجرافيك لليمن العربي الترتيبات السياسية الانتقالية بمشاورات السويد وجاءت كالآتي..
 
 
- ترتيبات تنفيذية شاملة بما في ذلك السلطات التنفيذية ذات الصلة خلال الفترة الانتقالية المزمنة. 
 
 
- تستند الترتيبات التنفيذية إلى الشراكة وبشكل يمنع أي تعطيل أو استئثار أي مكون أو فئة بالسلطة وفق آليات واضحة لاتخاذ القرار.
 
- آليات شاملة لاستئناف الانتقال السياسي السلمي على أساس الشراكة الوطنية لمعالجة القضايا السياسية التي لم تحسم بعد.
 
- احترام التسلسل القانوني للسلطة وإزالة العراقيل أو العوائق التي تعترض سير عمل الوزارات ومؤسسات الدولة الأخرى.
 
- يمثل الانتهاء من الاستفتاء على الدستور وإجراء الانتخابات الوطنية، نهاية المرحلة الانتقالية المزمنة.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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