شكرا لقرائتكم خبر عن تفوق عسكري واضح.. إنجازات التحالف العربى فى اليمن والان مع التفاصيل

شهدت فترة وجود التحالف العربي في اليمن، تحولات ميدانية وسياسية، حيث فرض التحالف عودة الحكومة الشرعية إلى مدينة عدن، وأسقط كافة الصواريخ التي استهدف بها الحوثيون مدن المملكة المتاخمة لليمن، وكذا بعض الصواريخ، التي استهدفت المدن اليمنية الخاضعة للحكومة الشرعية، في حين بدأت القوات الحكومية التوغل في معقل الحوثيين بصعدة، لذا تقدم "الفجر"، أهم انجازات التحالف العربى فى اليمن، وذلك من خلال السطور القادمة.

حقق التحالف العربي، إنجازات كثيرة في مواجهة الإرهاب، وقطع الطريق على إيران من التوسع في المنطقة ومس أمن دول الخليج العربي.

تدمير الصواريخ الباليستية

في 21 أبريل 2015م، أعلنت قيادة التحالف انتهاء "عاصفة الحزم" في اليمن، والبدء بعملية "إعادة الأمل"، بعدما تم تدمير الصواريخ الباليستية والأسلحة الثقيلة، التي تشكّل تهديداً لأمن المملكة والدول المجاورة، والتي كانت بحوزة مليشيا الحوثي، حسب بيان لوزارة الدفاع السعودية.

استعادة ميناء المخا بشواطىء البحر الأحمر

ويعمل التحالف العربي، على تحرير صنعاء، فضلًا عن السعي لتحرير ميناء الحديدة، بعدما تمكّنت من استعادة ميناء المخا على شواطئ البحر الأحمر، وقد استعادت الحكومة الشرعية، السيطرة على حقول النفط والغاز الرئيسية في مأرب وشبوة.

كما نجحت قوات التحالف العربي، في تحرير معظم أراضي اليمن الشقيق، شاملة مدنه ومحافظاته وقراه، التي ظلت بعض الوقت رهينة الإرهاب الحوثي الإيراني، انطلاقاً من مدينة عدن.

وعلى مدى ثلاثة أعوام من الحرب في اليمن، نجحت قوات التحالف في تمكين قوات الشرعية من استعادة عدد كبير من المدن والمحافظات اليمنية من سيطرة الحوثيين، وهو ما يعد إنجازاً سياسياً وعسكرياً مهماً.

تحرير أراضى اليمن

قوات التحالف العربي، نجحت في تحرير معظم أراضي اليمن الشقيق شاملةً مدنه ومحافظاته وقُراه.

إنجازات عسكرية

وعسكرياً، حققت دول التحالف العربي، منذ انطلاق "عاصفة الحزم"، إنجازات عسكرية يصعب حصرها على مختلف جبهات القتال باليمن لدحر ميليشيات الحوثي الإيرانية، أبرزها استعادة جميع المحافظات الجنوبية، ومنها "عدن العاصمة المؤقتة"، ولحج، والضالع، وأبين، وشبوة، إضافة إلى تحرير حضرموت من تنظيم "القاعدة" وإرهابه.

استعادة الـ"مأرب بالكامل"

وفي ميادين القتال بالمحافظات الشمالية، تمت استعادة مأرب بالكامل، ومعظم مديريات الجوف والبيضاء وتعز، إضافة إلى مناطق في محافظة حجة، كمدينة ميدي ومينائها، وفتح جبهات قتالية نحو معاقل الانقلابيين الحوثيين في صنعاء وصعدة.

تطهير شريط ساحلى طوله أكثر من350 كم

يتجلى الدور الأبرز لدول التحالف العربي، في تطهير شريط ساحلي يبلغ طوله أكثر من 350 كيلومتراً، يبدأ من عدن حتى شمال الخوخة، إضافة إلى طرد الحوثيين من منطقة باب المندب الاستراتيجية، وتأمين الممر الدولي وحركة الملاحة البحرية.

استعادة جبهة "الجوف، وصعدة"

وتشهد جبهات القتال حالياً انتصارات كبيرة، في ظل استعادة مناطق كبيرة، منها جبهة "الجوف"، التي شهدت استعادة أجزاء واسعة من مديرية برط العنان، ومحاصرة معسكر طيبة، فيما تشهد جبهة "ميدي"، تقدماً في منطقة حرض، واستعادة مدينة ميدي ومينائها على الحدود مع السعودية.



أما جبهة "صعدة"، فتشهد تقدم قوات التحالف العربي من أربعة محاور صوب أربع مديريات في المعقل الرئيس للحوثيين، فيما شهدت جبهة "صنعاء"، استعادة سلاسل جبلية تطل على مطار صنعاء، إضافة إلى محاصرة مركز مديرية نهم.