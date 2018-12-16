شكرا لقرائتكم خبر عن من بينها تبادل الأسرى.. أبرز الملفات التي نجح فيها الشرعية بمفاوضات السويد والان مع التفاصيل

بعد النجاح الذي حققته المشاورات اليمنية في السويد بين الأطراف المتنازعة وهي الحكومة الشرعية والوفد الحوثي، حيث حققت تقدمًا ملحوظًا في ملفات تخفيف معاناة تعز، وملف تحرير الحديدة وتبادل الأسرى.

وفي سياق ذلك، يستعد الجانبان برئاسة المبعوث الأممي لدى اليمن مارتن جريفيث، لعقد جلسة أخرى من المفاوضات خلال يناير المقبل لاستكمال مناقشة بقية الملفات.

وفيما يلي، ترصد "الفجر" أبرز هذه الملفات التي تمت مناقشتها خلال المفاوضات القادمة في السطور التالية.

استكمال ملف تبادل الأسرى

بالرغم من الوصول إلى درجة متقدمة في ملف تبادل الأسرى، إلا أن الفترة المقبلة ستشهد مرحلة التطبيق، بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة والتي يعد أولها تسليم الكشوفات بالأسماء.

مطار صنعاء

وستناقش الجولة الجديدة من المفاوضات اليمنية في يناير المقبل، إيجاد آليات إعادة فتح مطار صنعاء.

تسليم خرائط الألغام

ولعدم الاتفاق بشكل نهائي على أزمة تسليم الحوثيين خرائط الألغام لوفد الحكومة الشرعية، من المقرر أن تتم مناقشة الملف خلال المفاوضات المقبلة.

وكانت الحكومة الشرعية قد طالبت بإلزام الميليشيات الحوثية بتسليمها لخرائط الألغام التى زرعتها على الأراضي اليمنية، وشددت على أهمية تشكيل فريق حكومى يعمل بالتعاون مع مكتب المبعوث الخاص بالأمم المتحدة مارتن جريفيث لنزع الألغام، الأمر الذى رفضته الميليشيات الحوثية.