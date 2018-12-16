شكرا لقرائتكم خبر عن "صنعاء وصعده".. كل ما تريد معرفته عن المطارات اليمنية التي يسيطر عليها الحوثيين والان مع التفاصيل

تشهد اليمن، العديد من المطارات المحلية والدولية، إذ تضم 28 مطارًا، ويقع بعضها تحت سيطرة الحوثيين، لكن التحالف العسكري بقيادة السعودية الذي يتحكم في المجال الجوي يفرض قيودًا على الوصول إليهم.

مطار صنعاء

يقع مطار صنعاء الدولي، على بعد 15 كم من وسط العاصمة اليمنية صنعاء في الاتجاه الشمالي، وهو يخدم محافظة صنعاء والمدن والقرى المحيطة بها.

ويعتبر المطار المقر الرئيسي ومركز عمليات شركة الخطوط الجوية اليمنية، ويضم مبنى للركاب، وجاري إنشاء مبنى جديد آخر سيتم افتتاحه هذا العام.

ويتم حاليًا تنفيذ مشروع مطار صنعاء الدولي الجديد غرب المطار الحالي، وذلك لمواكبة الحركة المستقبلية والمتزايدة للركاب وكذلك للشحن الجوي بمطار صنعاء الدولي.

ووافقت الأطراف المتحاربة في اليمن، على إعادة فتح مطار العاصمة صنعاء التي يسيطر عليها الحوثيون للرحلات الداخلية، في واحد من إجراءات بناء الثقة التي يجري بحثها خلال محادثات السلام التي تقودها الأمم المتحدة في السويد.

ويقع مطار صنعاء ضمن مناطق تحت سيطرة الحوثيين لكن التحالف العسكري بقيادة السعودية الذي يتحكم في المجال الجوي فرض قيودًا على الوصول إليه.

مطار سيئو

أما مطار سيئون، هو مطار دولي يقع في مدينة سيئون بحضرموت، حيث يشهد فتح مكتب مناوبة يتبع المكتب الرئيسي لوزارة الخارجية بالمحافظة، نهاية شهر ديسمبر الجاري 2018م.

ويهدف فتح المكتب الجديد لتسهيل حركة المغادرة لحاملي الجوازات الدبلوماسية والخاصة وكذا إنجاز إجراءات الحالات الطارئة لمعاملات المواطنين المغادرين عبر المطار من مختلف محافظات الجمهورية والتي تتطلب أن يتم التصديق عليها من قبل الخارجية.

مطار سقطرى

بينما يعد مطار سقطرى محلي يقع في جزيرة سقطرى أكبر الجزر اليمنية الموجودة في بحر العرب والتابعة لمحافظة حضرموت، ويمثل هذا المطار أهمية كبيرة لهذه الجزيرة حيث أن الجزيرة تبعد عن أقرب جزء من اليابسة (محافظة المهرة) حوالي 318 كم

مطار الغيضة

مطار الغيضة هو مطار دولي يقع في مدينة الغيضة عاصمة محافظة المهرة إحدى محافظات الجمهورية اليمنية.

ومنذ مطلع العام الجاري تشهد المهرة اعتصامات سلمية للمطالبة بخروج الحوثيين، وتسليم منفذي شحن وصيرفت وميناء نشطون ومطار الغيضة الدولي للقوات المحلية.

مطار صعده

وتسيطر جماعة الحوثي على 3 مطارات مدنية وهي مطار صنعاء ومطار الحديدة بالإضافة إلى مطار صعده الذي لا يزال تحت الإنشاء الواقع في محافظة صعده معقل جماعة الحوثي.