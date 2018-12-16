سكان حلب يتلقون مساعدات غذائية من مركز المصالحة الروسي

© Sputnik .

وقال المتحدث الروسي لوكالة "سبوتنيك": في المجموع، قمنا بإيصال حوالي 500 مجموعة من المواد الغذائية، وكذلك الملابس الدافئة للسكان المحليين، والتي قدمها صندوق أحمد قديروف.

وأكد ماترينينسكي على أنه سيتم المزيد من هذه العمليات الإنسانية.

هذا وقام الأطباء بالكشف الطبي على السكان خلال هذه الحملة الإنسانية، وقال الطبيب الذي أجرى الفحص الطبي "تم فحص الأطفال أولا، حيث كان هناك العديد من حالات الحمى الفيروسية التنفسية الحادة. لدينا الأدوية اللازمة، كلهم حصلوا على المساعدة اللازمة".

هذا وتقع قرية تل الضمان، بمحافظة حلب، ويسكنها حوالى 700 نسمة، ويعملون بشكل رئيسي في المواد المنزلية الطبيعية.