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وأكد ماترينينسكي على أنه سيتم المزيد من هذه العمليات الإنسانية.
هذا وقام الأطباء بالكشف الطبي على السكان خلال هذه الحملة الإنسانية، وقال الطبيب الذي أجرى الفحص الطبي "تم فحص الأطفال أولا، حيث كان هناك العديد من حالات الحمى الفيروسية التنفسية الحادة. لدينا الأدوية اللازمة، كلهم حصلوا على المساعدة اللازمة".
هذا وتقع قرية تل الضمان، بمحافظة حلب، ويسكنها حوالى 700 نسمة، ويعملون بشكل رئيسي في المواد المنزلية الطبيعية.
شكرا لقرائتكم خبر عن سكان حلب يتلقون مساعدات غذائية من مركز المصالحة الروسي على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة SputnikNews وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي SputnikNews ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .