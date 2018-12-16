اليمن... قناديل البحر تهاجم 60 شخصا في عدن

القاهرة — سبوتنيك. ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تبثُ من الرياض وعدن، عن مدير مكتب الصحة والسكان في عدن، الدكتور جمال خدابخش، أن مستشفيات المدينة تعاملت منذ يوم الجمعة مع 60 حالة وصلت إليها من مرتادي البحر في ساحل أبين، وهم يعانون من حالات تحسس وإغماء وضيق في التنفس، استجابت جميعها للعلاج.

وأضاف خدابخش أن وزير الصحة والسكان، ناصر باعوم، وفريقاً طبياً يتابعون الموضوع عن كثب ويعملون على تقدير الحالات ومتابعة علاجها.

وطالب مدير مكتب صحة عدن، مركز علوم البحار وصحة البيئة بالنزول لفحص الكائن البحري وتحديد نوعيته وأماكن وأزمنة تواجده.

وحسب "سبأ"، تضاعفت أعداد تلك الحالات بعد قدوم حافلة طلاب من محافظة لحج وعائلات أخرى إلى ساحل أبين، وظهرت عليها ذات الأعراض وتم العثور على حيوانات بحرية صغيرة تشبه قناديل البحر ملتصقة في أجساد الطلاب والمصابين.

في السياق، منعت شرطة خور مكسر بعدن السباحة في ساحل أبين حتى إشعار آخر، عقب إسعافها 25 حالة مصابة بالتسمم.

ووفقاً لأمن عدن على "فيسبوك"، قال مدير شرطة خور مكسر العقيد ناصر عباد إن 25 شخصاً أصيبوا عصر أمس السبت، بحالات تسمم بسبب لدغات حيوان بحري، نُقلِوا على إثرها إلى مستشفى الجمهورية.

وأشار إلى نشر عدد من أفراد الأمن على طول الساحل لمنع مرتاديه من السباحة أو الاقتراب من المياه.

إلى ذلك، أفاد مختص في مركز أبحاث علوم البحار وكالة "سبوتنيك" بأن الإصابات ناتجة عن لدغات قنديل البحر السام، حيث يعتقد أنها تمر بمرحلة تزاوج، تجعلها تهاجم من يقترب منها.