"نتفليكس" تتيح خاصية جديدة لإعادة المشاهد

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كتب - عاصم الأنصاري:

بدأت شبكة "نتفليكس" اختبار خاصية جديدة عبر خدمتها لبث المحتوى، تسمح بإعادة تشغيل بعض المشاهد بشكل لحظي وتلقائي من خلال إشعار يظهر للمستخدم أثناء مشاهدة الفيلم أو المسلسل أو البرنامج المفضل.

ووفق ما ذكره موقع "عالم التقنية"، تقوم الخاصية الجديدة على بث إشعار للمستخدم بإمكانية إعادة تشغيل بعض المشاهد في العروض الأصلية من "نتفليكس".

وتكون المشاهد مختارة عن غيرها في المحتوى الذي قامت الشركة بإنتاجه، دون أي معلومات حول إمكانية إضافته لجميع المحتوى المتواجد على المنصة.

جدير بالذكر أن الخاصية الجديدة سواء أطلقتها "نتفليكس" بشكل رسمي في جميع العالم أو لا، فإنها ستثير الخلاف بين المستخدمين حول أهميتها، وهو ما تعيه الشركة وفقًا لحديث لأحد ممثليها إلى صحيفة "لوس أنجلوس تايمز"، والذي أوضح أن الخاصية مازالت في بداية مرحلة الاختبار وربما لن تكون متاحة للجميع.​