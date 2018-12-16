شكرا لقرائتكم خبر عن قوات حفظ السلام تنفى مشاركتها فى اعتقال الرجل الثانى فى حركة الشباب الصومالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفت بعثة قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقى فى الصومال، اشتراك أى من أفرادها فى اعتقال مختار روبو الرجل الثانى فى قيادة حركة الشباب الصومالية المتمردة.

وذكرت شبكة (فوكس نيوز) الإخبارية الأمريكية أن بعثة قوات حفظ السلام الأفريقية طالبت - فى بيان صدر السبت - بضرورة التحلى بأقصى درجات ضبط النفس بعد اعتقال الرجل الثانى فى "الشباب"، حيث أدى اعتقاله فى (بيدوا) يوم الخميس الماضى إلى وقوع اشتباكات مسلحة أسفرت عن سقوط قتلى.

وعلى صعيد متصل، نقلت الشبكة الأمريكية عن مسئول فى المخابرات الصومالية - لم تسمه - القول إن اعتقال مختار تم خلال عملية مشتركة لقوات الشرطة الصومالية والقوات الإثيوبية المشاركة فى بعثة قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقى فى الصومال.

على صعيد ثان، أكد مسئولون فى مقديشيو أن الانتخابات المحلية جنوب غرب الصومال سوف تجرى فى موعدها المقرر يوم الأربعاء القادم، رغم اعتقال مختار روبو، واعتراض أنصاره على اعتقاله.