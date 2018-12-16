هجومان لـ "أنصار الله" على الجيش اليمني في مأرب

القاهرة — سبوتنيك. وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك": إن مقاتلي "أنصار الله" نفذوا هجوماً بإسناد مدفعي على مواقع للجيش اليمني في نجد العتق شمال مديرية صرواح الواقعة غرب مأرب. © AP Photo / Hani Mohammed وأضاف، أن هجوماً آخر شنه مقاتلي "أنصار الله" على مواقع في التباب السود بوادي الضيق شمال صرواح. ووفقاً للمصدر، أوقع الهجومان قتلى وجرحى في صفوف القوات الحكومية. وتشهد مديرية صرواح معارك كر وفر بين الجيش اليمني ومسلحي "أنصار الله"، وتكتسب المديرية أهمية من استخدام أنصار الله جبالها في استهداف مراكز قيادة القوات الحكومية في مدينة مأرب، وتمر عبرها أنابيب النفط الممتدة من حقول صافر بمأرب إلى ميناء رأس عيسى بالحديدة لتصدير النفط، إضافة إلى امتلاكها مطارا عسكريا.

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