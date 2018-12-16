أستراليا تعترف بالقدس المحتلة عاصمة لإسرائيل

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون - أرشيفية
أعلن رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون، السبت، اعتراف بلاده بالقدس الغربية المحتلة عاصمة لإسرائيل، وأن نقل السفارة من تل أبيب لن يتم قبل التوصل إلى تسوية سلمية.
جاء ذلك بعد شهرين من المناقشات الداخلية في الأوساط السياسية داخل أستراليا، حيث أكد موريسون دعم أستراليا للحل القائم على وجود دولتين على أن تكون القدس الشرقية عاصمة لفلسطين.
وقال "ما نقوله هو أنه يجب علينا دفع الوضع إلى الأمام.. لا بد من كسر حالة الجمود".
من جانب آخر، أكد مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الخارجية نبيل شعث، أمس، أن السلطة دعت الدول العربية والإسلامية إلى مقاطعة أستراليا اقتصاديا؛ في حال اعترافها بمدينة القدس المحتلة عاصمة لإسرائيل.
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